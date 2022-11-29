Три многоэтажки затопило нечистотами в Уральске (видео)

Рабочие на месте аварии. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Уральске из-за аварии на канализационном коллекторе нечистотами затопило три многоэтажных дома. Работы по откачке длились почти двое суток.

Как передает телеканал "Астана", коллектор, на котором произошла авария, был введен в эксплуатацию более полувека назад.

По словам коммунальщиков, обрушилась вся верхняя часть трубы, однако было принято решение не отключать водоснабжение в городе. Хотя жители говорят, что перебои все же были.

Сейчас коммунальным работникам удалось выкачать воду на месте обрушения трубопровода. Рабочим также пришлось вскрыть небольшой участок дороги, проложенный в этом году.

Специалисты отметили, что трубы в подвалах пострадавших домов тоже в аварийном состоянии.

"2 насоса вышли из строя, включили третий, резервный. В связи с этим снизили давление холодной воды с Урала на ТЭЦ и на "Батыс су арнасы". Оперативно 2 бригады приехали, всю ночь делали, в 5 утра наладили, сейчас запустили", - рассказал замдиректора АО "Жайыктеплоэнерго" Бекболат Камешов.

Как отмечают корреспонденты телеканала, порядка 60% канализационных сетей в Уральске изношены. Реконструкцию планируют провести по комплексному плану развития в следующем году. На эти цели намерены потратить 35 млрд тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1999307-tri-mnogoetazhki-zatopilo-nechistotami-v-uralske-video/