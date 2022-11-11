Пожар потушили на складах возле барахолки в Алматы (фото, видео)

Пожар на складах в Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Сегодня огонь вспыхнул на складских помещениях возле алматинской барахолки. В тушении пожара принимало участие более 150 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города Алматы.

11 ноября в 10:56 загорелись товары в складском помещении на площади 1500 квадратных метров. По данным ДЧС, пожар вспыхнул на складе ТОО "Саяхат", расположенном за торговым центром "Ялян".

Отмечается, что распространение огня удалось остановить в 12:13, а полностью потушить – в 12:43.

Пожар на складах в Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

"Несмотря на образовавшийся дорожный затор, первые расчеты прибыли к месту вызова через 8 минут в 11:04, расстояние от ближайшей пожарной части составляет 2,5 километра", – добавили представители ДЧС.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара еще устанавливается.

Пожар на складах в Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В тушении пожара было задействовано:

ДЧС (86 человек личного состава и 25 единиц техники);

ССА (7 человек личного состава и 4 единицы техники);

СОБР (50 человек личного состава);

ТОО "Алматы Су" (2 человека личного состава и 2 единицы техники);

Алматы Тазалык (2 человека личного состава и 1 единица техники);

СМП (4 человека личного состава и 2 единицы техники);

ЦМК (4 человека личного состава и 1 единица техники).

Пожар на складах в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Напомним, если у вас случился пожар или вы стали свидетелями возгорания, необходимо вызвать противопожарную службу по экстренным номерам "112" или "101".

Если в месте массового скопления людей произошел пожар, очень важно сохранять спокойствие:

Оцените обстановку и убедитесь в наличии реальной опасности, выясните, откуда она исходит. Спокойно, без паники покиньте помещение наиболее безопасным путем;

Позвоните в противопожарную службу;

Если двигаться придется в толпе, успокаивайте паникеров, помогите тем, кто скован страхом и не может двигаться, разговаривайте с ними спокойно, внятно, поддерживайте под руки;

Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки. Наклоните корпус назад, уперев ноги, и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди и медленно двигаясь;

Не входите туда, где есть большая концентрация дыма;

Не пытайтесь спасаться на вышележащих этажах или в удаленных помещениях;

Если все-таки ситуация складывается таким образом, что из-за повышенной концентрации дыма и сильного жара вы не можете покинуть здание, ждите помощи пожарных.

Пожар на складах в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Пожар на складах в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Пожар на складах в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1996759-pozhar-potushili-na-skladah-vozle-baraholki-v-almaty-foto-video/