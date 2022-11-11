Склад загорелся на барахолке в Алматы. На место ЧП направили пожарный автопоезд (видео)

Пожарные тушат пожар на барахолке в Алматы. Кадр из видео : ДЧС Алматы

В пятницу, 11 ноября, в Алматы случился пожар на барахолке - загорелся склад с товарно-материальными ценностями. Площадь пожара составила 1,5 тыс. квадратных метров, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматы.

По данным ведомства, в 10:56 на место пожара в Жетысуском районе были направлены средства и силы ДЧС по повышенному рангу вызова.

Несмотря на пробки в этой части города, первые пожарные расчеты прибыли на место ЧП за 8 минут.

Фото с места ЧП: ДЧС Алматы

"Установлено горение контейнера, сильное задымление. Произведено развертывание сил и средств. Расчеты немедленно приступили к тушению загорания, ввели пожарные стволы, звенья газодымозащитной службы провели разведку на наличие людей", - говорится в сообщении департамента.

Фото с места ЧП: ДЧС Алматы

Отмечается, что обстановку сразу же взяли под контроль. К месту загорания были направлены все силы взаимодействия города.

Фото с места ЧП: ДЧС Алматы

Позже в ДЧС уточнили, что загорелся не контейнер, а склад. На место ЧП был направлен пожарный автопоезд, создано три участка тушения пожара.

Локализации пожара удалось достичь в 12:13, ликвидации - в 12:43. В тушении было задействовано 25 единиц техники и 86 человек личного состава.

Площадь пожара - 1,5 тыс. квадратных метров.

"На определение очага загорания задействованы тепловизоры, имеется угроза обрушения бетонных конструкций склада, пожарные работают с соблюдением техники безопасности.

Принятыми оперативными мерами удалось отстоять примыкающие и соседние контейнеры и склады с товарно-материальными ценностями"- сообщали в ДЧС.

Информации о погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Причина пожара устанавливается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1996722-pozhar-sluchilsya-na-baraholke-v-almaty/