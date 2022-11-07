35 человек эвакуировали из ресторана из-за пожара в Алматы (видео)

Пожарные. Фото с места событий: ДЧС Алматы

Посетителей и работников одного из ресторанов в Медеуском районе Алматы эвакуировали из-за пожара в соседнем здании, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС города.

Сегодня в 18:45 силы и средства ДЧС города Алматы были направлены по повышенному рангу вызова в Медеуский район, так как загорелось здание по улице Толе би.

Пожарные расчеты прибыли на место через 3 минуты. Выяснилось, что открытым пламенем горела кровля пятиэтажного административного здания. Кроме того, по соседству располагается ресторан с кровлей, сделанной из легковоспламеняющегося материала.

Создавалась угроза распространения огня.

"В ходе тушения пожара эвакуировано 20 посетителей и 15 сотрудников. Создано два боевых участка тушения пожара, введены пожарные стволы, развернута пожарная автолестница", - отметили в ДЧС.

Справиться с возгоранием удалось в 19:25. Пожарные смогли отстоять от огня и ресторан. Жертв и пострадавших нет.

В ходе работ было задействовано 9 единиц техники и 32 человек личного состава.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1996133-35-chelovek-evakuirovali-iz-restorana-iz-za-pozhara-v-almaty-video/