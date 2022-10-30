Не менее 100 человек погибли в результате двух взрывов в столице Сомали

Место взрыва. Фото: twitter.com/GaroweOnline

В столице Сомали городе Могадишо недалеко от здания министерства образования прогремели несколько взрывов. В результате происшествия погибли не менее 100 человек, передает Al Jazeera.

"Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд заявил, что по меньшей мере 100 человек погибли и 300 получили ранения в результате двух взрывов заминированных автомобилей в столице страны Могадишо", – говорится в публикации.

Глава страны обвинил в нападениях вооруженную группировку "Аш-Шабаб" и заявил, что число погибших может увеличиться.

Отмечается, что машина скорой помощи, приехавшая на место происшествия после первого взрыва, была уничтожена вторым взрывом. В результате ЧП пострадали водитель и работник скорой помощи.

Тем временем в столице Южной Кореи во время празднования Хеллоуина погибли больше 150 человек, включая иностранцев, десятки пострадали в результате давки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1994924-ne-menee-100-chelovek-pogibli-v-rezultate-dvuh-vzryvov-v-stolitse-somali/