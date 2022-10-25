Вертолет спасателей совершил аварийную посадку в Акмолинской области

Вертолет спасателей. Иллюстративное фото: пресс-служба РОСО

Вертолет АО "Казавиаспас" вчера, 24 октября, совершил аварийную посадку в Акмолинской области. Об этом сообщает МИА "Казинформ", ссылаясь на пресс-службу регионального ДЧС.

Как рассказали изданию в департаменте, в 12:30 на пульт ДЧС поступило сообщение, что при перегоне из кокшетауского аэропорта в жезказганский вертолет МИ-8АМТ совершил вынужденную посадку между селами Атбасарского и Буландынского районов.

Причиной внештатной посадки оказались загорание сигнала на табло и вибрация в правом моторном отсеке.

Всего на борту вертолета находились 6 человек. Никто из них не пострадал.

На место уже прибыла комиссия из "Казавиаспас", она выяснит причины посадки судна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1994182-vertolet-spasateley-sovershil-avariynuyu-posadku-v-akmolinskoy-oblasti/