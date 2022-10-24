Медики рассказали о состоянии пострадавших в пожаре в Актюбинской области

Пожар в Актюбинской области. Фото: ДЧС Актюбинской области / mgorod.kz

Четыре человека попали в больницу после пожара в Актюбинской области - врачи рассказали о состоянии пострадавших, пишет издание "Мой город".

По словам руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Рустема Исаева, больше всех пострадал 33-летний мужчина. У него диагностировали термический ожог лица и грудной клетки, а также тупую травму грудной клетки.

По информации главы ведомства, врачи оценивают состояние больного как средней тяжести.

Пострадавший все еще находится в больнице.

Остальных пострадавших 50, 45 и 35 лет после осмотра врачей отпустили домой. У одного ожог лица, у других ссадины.

В департаменте по ЧС области уточнили, что они все члены одной семьи.

Напомним, что накануне в Мугалжарском районе Актюбинской области произошел пожар в частном доме. Причиной стали хлопок газовоздушной смеси и утечка газа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1994126-mediki-rasskazali-o-sostoyanii-postradavshih-v-pozhare-v-aktyubinskoy-oblasti/