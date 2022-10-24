Часть крыши здания отдела образования в Павлодарской области унесло ветром

Здание отдела образования. Фото с места событий: Pavlodarnews.kz

Из-за непогоды в Павлодарской области здание отдела образования осталось без части крыши - ее унесло сильным ветром. В ДЧС озвучили подробности.

Часть двухэтажного здания районного отдела образования в селе Аккулы осталась без крыши из-за сильного ветра, пишет pavlodarnews.kz.

Как сообщили в ДЧС региона корреспондентам, порыв ветра сорвал кровлю на 184 квадратных метрах.

"Это здание 1967 года постройки, его общая площадь - 378 квадратных метров. Кровля - металлический профлист на деревянной обрешетке", - сообщили подробности в управлении в кризисных ситуациях ДЧС.

В ведомстве добавили, что жертв и пострадавших, к счастью, нет.

Также сообщается, что ранее в регионе ветер сорвал крышу и на одном из павлодарских зданий. В результате повредилась линия электропередач.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1994115-chast-kryshi-zdaniya-otdela-obrazovaniya-v-pavlodarskoy-oblasti-uneslo-vetrom/