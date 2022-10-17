В предгорье Алматы горит сухостой. Пожарные тушат отдельные очаги

Горение сухостоя. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В предгорье Алматы загорелся сухостой. Одно из возгораний уже ликвидировали, но пожарным предстоит потушить еще одно – расположенное выше ВОАД, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

Как сообщили в ведомстве, в Медеуском районе по улице Сабыра Шарипова около одного из домов загорелся сухостой. На место инцидента прибыл сводный отряд ДЧС.

В пресс-службе отметили, что данный пожар был ликвидирован в 16:36. Угрозы частному сектору нет.

"Проводится проливка и тушение отдельных очагов", – сообщили в ДЧС.

Возгорание по улице Сабыра Шарипова. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Возгорание по улице Сабыра Шарипова. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Кроме того, по данным ДЧС, в данный момент в Медеуском районе по улице Шокая, не доезжая микрорайона Сулусай, на склоне горы горит сухостой.

Возгорание по улице Шокая. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

ДЧС призывает жителей и гостей Алматы не бросать окурки на сухую траву и не разжигать костры вблизи сухой растительности. В случае наступления серьезных последствий виновные лица могут понести ответственность вплоть до уголовной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1993088-v-predgore-almaty-gorit-suhostoy-pozharnye-tushat-otdelnye-ochagi/