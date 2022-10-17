Три гектара камыша близ частного сектора горели в Семее

Пожарный Фото с места событий: МЧС РК

Минувшим вечером в Семее произошло возгорание камыша - площадь пожара составила 3 гектара, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Пожар вспыхнул примерно в 18:00. Как отметили в ведомстве, ближайший жилой сектор находился в 100-150 метрах от горящей растительности.

На место ЧП были направлены силы и средства ДЧС области, а также местных исполнительных органов.

Около полусотни пожарных принимали участие в тушении огня. Принятыми мерами справиться с возгоранием удалось в 20:22, отметили в МЧС.

Пожар. Фото с места событий: МЧС РК

Тушение осложнялось сильной заболоченностью местности, невозможностью полноценного применения пожарной техники и наличием ветра, все это создавало возможность для стихийного распространения огня, добавили в ведомстве.

Несмотря на полную ликвидацию возгорания, на месте пожара на дежурстве находится техника и личный состав с целью окарауливания периметра и недопущения повторного загорания, отметили в МЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1992981-tri-gektara-kamysha-bliz-chastnogo-sektora-goreli-v-semee/