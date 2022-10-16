Пожар произошел в здании QazExpoCongress (фото, видео)

Пожарные на месте ЧП. Фото: ДЧС Астаны

В воскресенье, 16 октября, в здании QazExpoCongress в Астане случился пожар. ЧП обошлось без пострадавших, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент по ЧС Астаны.

Сообщение о пожаре поступило на пульт ДЧС в 16:22. Тогда же подразделения департамента выехали по повышенному номеру вызова.

По прибытию пожарные установили, что загорелись мебель и документы в помещении архива компании на площади в 40 квадратных метров. Кроме того, огонь охватил и утеплитель на кровле здания - общая площадь возгорания здесь составила 4 квадратных метра.

Пожарные на месте ЧП. Фото: ДЧС Астаны

В 16:44 силами огнеборцев пожар был локализован, в 17:19- ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет, добавили в ДЧС.

Пожарные на месте ЧП. Фото: ДЧС Астаны

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1992958-pozhar-proizoshel-v-zdanii-qazexpocongress-foto-video/