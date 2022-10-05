Инкассаторский автомобиль загорелся в Актау

Пожарный. Иллюстративное фото: Pexels

Инкассаторский автомобиль загорелся рано утром на стоянке около здания одного из банков в Актау. В финучреждении сообщили, что денег внутри не было, передает сайт телеканала "КТК".

Сообщается, что рядом с горящим автомобилем находились на парковке другие служебные машины, но на них пламя не распространилось.

На место прибыли пожарные, возгорание было ликвидировано за минуты. Жертв и пострадавших нет.

Как оказалось, водитель инкассаторской машины готовился к выезду, но что-то пошло не так. По предварительной версии, инцидент произошел из-за технической неисправности.

"В 7 часов 22 минуты поступило сообщение в центр управления средствами о возгорании машины по адресу: 9-й микрорайон, парковка здания банка. Ликвидировано в 7 часов 30 минут", - сказал инженер управления по ЧС города Актау Алижан Соспанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1991293-inkassatorskiy-avtomobil-zagorelsya-v-aktau/