Крупный рынок загорелся в Таразе

Пожарные. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня утром пожар произошел на территории рынка "Береке" в Таразе, сообщается в официальном Instagram-аккаунте Департамента по ЧС Жамбылской области.

Информация о пожаре поступила на пульт "101" сегодня утром, примерно в 07:52. Сообщалось, что горит столовая и бутики на территории рынка "Береке" по улице Мамбет батыра в Таразе.

На место происшествия по повышенному рангу были направлены силы и средства подразделений департамента по ЧС в количестве 56 сотрудников и 13 единиц техники.

Пожар удалось локализовать в 08:30. На момент написания статьи информации о ликвидации возгорания еще не было.

Как отметили в ДЧС Жамбылской области, причину случившегося пожара установят.

Жертв и пострадавших, по информации департамента, нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1990364-krupnyy-rynok-zagorelsya-v-taraze/