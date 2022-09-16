Пожар случился в торговом павильоне с автозапчастями в Алматы (видео)

Пожар в торговом павильоне в Алматы. Кадр из видео: instagram.com/kris.p.original

Очевидцы сняли на видео пожар в одном из торговых домов, продающих автозапчасти, в Алматы. Огонь на здание перекинулся с горящего мусора, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского ДЧС.

Сегодня, 16 сентября, в городских Instagram-пабликах появились видеозаписи пожара в торговом павильоне, где продаются автозапчасти.

На кадрах можно заметить, что часть здания полыхает открытым пламенем, а также горят небольшие постройки, стоящие рядом.

В подписях к видео говорилось о том, что горит ТЦ "Бакорда", но в ДЧС отметили, что загоревшиеся магазины не находятся на территории торгового центра.

Как сообщили в Департаменте по ЧС города Алматы, пожар произошел в Алатауском районе по проспекту Рыскулова, 103. Пожарные расчеты выехали на сообщение о возгорании в 14:45.

"По прибытии в 14:54 обнаружено горение мусора с переходом огня на соседние магазины по продаже автозапчастей. Незамедлительно поданы стволы на защиту и тушение пожара", – отметили представители ведомства.

Сообщается, что через 6 минут распространение огня удалось остановить, а полностью пожар был потушен в 15:09.

"Принятыми мерами не допущено распространения огня на данные торговые площади магазинов. Причина пожара устанавливается", – добавили в пресс-службе алматинского ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1988239-pozhar-sluchilsya-v-torgovom-pavilyone-s-avtozapchastyami-v-almaty-video/