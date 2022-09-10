Заморозки и дожди: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

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В ряде регионов Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение. В некоторых областях ожидается сильный дождь, грозы и похолодание. Об этом говорится на официальном сайте РГП "Казгидромет".

11 сентября днем на севере Павлодарской области ожидается сильный дождь с грозой. Ветер восточный с переходом на юго-западный днем достигнет 15-20 м/с , на юге области порывы до 23 м/с.

Завтра в конце дня в горных районах Алматинской области возможен сильный дождь. На севере, юге и в горных районах области ожидаются гроза, ветер западный, северо-западный 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

В воскресенье на севере Атырауской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. Тем временем на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

11 сентября днем в горных районах Жетысуской области прогнозируют сильный дождь и грозу. Ветер юго-западный на севере, востоке в горных районах области 18-23, порывы 28 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на севере, западе Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на севере, западе области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. На юге, востоке, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

11 сентября ночью на севере, востоке Актюбинской области возможна гроза. Ветер северо-западный ночью на севере, востоке и в центре области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере Актюбинской области на поверхности почвы прогнозируют заморозки 2 градуса.

Ночью в воскресенье на севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

Завтра в Улытауской области синоптики пообещали грозу, а днем на севере области град. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

11 сентября днем в Карагандинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области вероятна гроза, днем град. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, на юге, востоке области порывы 23-28 м/с.

В предстоящее воскресенье днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области будет гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. На северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 11 сентября в горах Туркестанской области синоптики пообещали сильный дождь. На севере, в горных и предгорных районах возможна гроза, шквал. На западе, севере области - пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20, порывы 23 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра в Кызылординской области ожидается ветер северо-западный на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью 11 сентября в Костанайской области может пойти дождь, на юге области - сильный. На юге, востоке области гроза, днем град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра днем на востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке области днем, по словам синоптиков, будет гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный на большей части 15-20 м/с, днем на юге, востоке области порывы 23-28 м/с.

11 сентября на юго-востоке, в горных районах, ночью 12 сентября в горных районах Жамбылской области возможен сильный дождь.

Сутки 11, ночью 12 сентября на северо-востоке, юго-востоке области, в горных районах, днем 12 сентября в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 11 сентября на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах, 12-13 сентября на юго-западе области, в горных районах 15-20 м/с, 11-12 сентября в горных районах порывы 23-28 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1987151-zamorozki-i-dozhdi-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/