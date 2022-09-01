Глава совета директоров "Лукойла" скончался после падения из окна больницы

Равиль Маганов. Фото: t.me/breakingmash

В российской столице скончался глава совета директоров российской нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов после падения из окна Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управления делами президента РФ, передает РБК.

Как пишет издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах, инцидент произошел в 7:30 утра (10:30 по Нур-Султану). Маганов выпал из окна, который расположен на шестом этаже.

На месте происшествия работают полицейские и сотрудники следственного комитета, они ведут опрос дежурной смены работников больницы и пациентов. Кроме того, будут изучены записи с камер видеонаблюдения.

Отмечается, что позже факт смерти Маганова подтвердили в ЦКБ.

В компании "Лукойл" также подтвердили, что глава совета директоров скончался, передает РБК.

"C глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни председатель совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" Равиль Маганов", – говорится в сообщении пресс-службы компании.

Telegram-канал Mash пишет, что Маганов лежал в отделении терапии с проблемами сердца. Также ему диагностировали депрессию.

Равилю Маганову было 67 лет. В 1983 году он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина. После чего он работал в "Лангепаснефтегазе", вошедшем затем в состав "Лукойла". Маганов является автором названия компании "Лукойл". В совет директоров компании он вошел в 1993 году. В 2006 году был назначен на пост первого исполнительного вице-президента компании по разведке и добыче. С 2020 года он возглавлял совет директоров "Лукойла".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1985757-glava-soveta-direktorov-lukoyla-skonchalsya-posle-padeniya-iz-okna-bolnitsy/