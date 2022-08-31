Опора ЛЭП пострадала из-за возгорания мазута и камыша в Шахтинске (видео)
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Сегодня, 31 августа, в городе Шахтинске произошел крупный пожар – его площадь составила около 4 гектаров. Пожарные несколько часов тушили огонь. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС Карагандинской области.
31 августа в 11:07 поступило сообщение о горении камыша и сухой травы по адресу: город Шахтинск, улица Индустриальная, 38.
Как сообщили представители Департамента по ЧС Карагандинской области, горел камыш и разлитый мазут в ямах (ориентировочно 600-700 квадратных метров) на общей площади около 4 гектаров вблизи ТЭЦ города Шахтинска.
"Имелась угроза рядом расположенной подстанции и территории ТЭЦ. От высокой температуры повреждена металлическая опора ЛЭП. В результате было отключено электричество", – отметили в ведомстве.
Распространение огня удалось остановить в 13:55, а полностью потушить пожар – только в 15:15.
"Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара устанавливается", – добавили в ДЧС.
В ликвидации возгорания было задействовано 48 человек и 16 единиц техники ДЧС Карагандинской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1985559-opora-lep-postradala-iz-za-vozgoraniya-mazuta-i-kamysha-v-shahtinske-video/