Опора ЛЭП пострадала из-за возгорания мазута и камыша в Шахтинске (видео)

Пожар возле ТЭЦ в Шахтинске. Фото: instagram.com/qaragandy_tjd

Сегодня, 31 августа, в городе Шахтинске произошел крупный пожар – его площадь составила около 4 гектаров. Пожарные несколько часов тушили огонь. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС Карагандинской области.

31 августа в 11:07 поступило сообщение о горении камыша и сухой травы по адресу: город Шахтинск, улица Индустриальная, 38.

Как сообщили представители Департамента по ЧС Карагандинской области, горел камыш и разлитый мазут в ямах (ориентировочно 600-700 квадратных метров) на общей площади около 4 гектаров вблизи ТЭЦ города Шахтинска.

"Имелась угроза рядом расположенной подстанции и территории ТЭЦ. От высокой температуры повреждена металлическая опора ЛЭП. В результате было отключено электричество", – отметили в ведомстве.

Распространение огня удалось остановить в 13:55, а полностью потушить пожар – только в 15:15.

"Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара устанавливается", – добавили в ДЧС.

В ликвидации возгорания было задействовано 48 человек и 16 единиц техники ДЧС Карагандинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1985559-opora-lep-postradala-iz-za-vozgoraniya-mazuta-i-kamysha-v-shahtinske-video/