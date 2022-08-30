"Это страшно": берег Каспия, усыпанный мертвой рыбой, снял на видео очевидец

Погибшая кефаль. Фото: lada.kz

На обмелевшем берегу Каспийского моря очевидцы засняли большое количество мертвой рыбы – кефали. Автор видео высказал опасения по поводу того, что эта мертвая рыба чуть позже может появиться на базаре.

Мертвую кефаль заметили недалеко от месторождения Каламкас, передает издание Lada.kz.

По мнению очевидца, заснявшего эту картину, рыба погибла из-за резкого обмеления Каспия. Теперь казахстанец опасается, что ситуацией могут воспользоваться любители легкой наживы.

"За Каламкасом вода ушла резко. Миллиарды рыбы погибло, и сейчас эта рыба появится на базаре. Рыбу сейчас соберут, подморозят и начнут людей кормить. Это страшно", – считает пользователь Сети.

Между тем на странице Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК в Facebook сообщили, что в оперативном порядке о данном факте были оповещены все члены рабочей группы.

В тот же день с целью выявления мест возможной гибели рыбы на обследование побережья Каспийского моря были оперативно направлены сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

По состоянию на 15:00 30 августа 2022 года инспекторским составом была обследована значительная часть подконтрольной акватории, однако на текущий момент место гибели рыбы не обнаружено.

"В связи с тем, что дальнейшее обследование акватории моря и прибрежной части с применением автомобильного и водного транспорта не представляется возможным в силу цикличного отлива водных масс из-за сгонно-нагонных ветров, принято решение об использовании воздушного судна", - говорится в сообщении.

Ранее по поводу обмеления Каспийского моря высказывался казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев. С высоты птичьего полета он снял мелеющий берег Каспия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1985400-eto-strashno-bereg-kaspiya-usypannyy-mertvoy-ryboy-snyal-na-video-ochevidets/