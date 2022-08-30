Четырех человек спасли пожарные в Нур-Султане (видео)

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Сегодня в одном из общежитий Нур-Султана произошел пожар. В комнате оказались заперты четыре человека – их спасли пожарные, сообщается в официальном Instagram-аккаунте столичного департамента по ЧС.

30 августа в 12:26 в столичную Службу пожаротушения поступило сообщение о возгорании в доме номер 9 по шоссе Алаш.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, выяснилось, что в комнате двухэтажного общежития горит домашняя мебель.

"Оперативными и слаженными действиями огнеборцев в ходе разведки, в том числе старшим пожарным ПЧ-8 Жузбаевым Муратом, с места пожара спасено четыре человека", – отметили представители ДЧС.

К счастью, в происшествии никто не пострадал.

"Мы остались в комнате и не могли выйти. Нас спасли, пожар потушили", – рассказал один из спасенных жителей.

Площадь пожара составила 18 квадратных метров. В борьбе с огнем было задействовано 22 человека личного состава и 5 единиц техники ДЧС Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1985391-chetyreh-chelovek-spasli-pozharnye-v-nur-sultane-video/