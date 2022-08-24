Мужчина погиб во время пожара на даче в Павлодаре
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Трагедия произошла в Павлодаре - мужчина погиб во время пожара на даче. Также пострадала женщина - хозяйку дачи госпитализировали в больницу.
По информации Pavlodarnews.kz, сегодня, 24 августа, в 04:14 на пульт "101" поступило сообщение о возгорании дачного дома в садоводстве "Иртыш".
Одноэтажный кирпичный дом выгорел полностью, отметили пожарные. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
В ходе разведки звено газодымозащитной службы обнаружило обгоревшее тело 36-летнего мужчины.
Также пожарные нашли 62-летнюю хозяйку дачи, которую затем госпитализировали в первую городскую больницу.
Сообщается, что сотрудники противопожарной службы извлекли 27-литровый газовый баллон, который находился на чердаке.
Огонь тушили 11 сотрудников ДЧС Павлодарской области, использовали две спецмашины. Причину и ущерб устанавливают.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1984670-muzhchina-pogib-vo-vremya-pozhara-na-dache-v-pavlodare/