Мужчина погиб во время пожара на даче в Павлодаре

Фото с места событий: Pavlodarnews.kz

Трагедия произошла в Павлодаре - мужчина погиб во время пожара на даче. Также пострадала женщина - хозяйку дачи госпитализировали в больницу.

По информации Pavlodarnews.kz, сегодня, 24 августа, в 04:14 на пульт "101" поступило сообщение о возгорании дачного дома в садоводстве "Иртыш".

Одноэтажный кирпичный дом выгорел полностью, отметили пожарные. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

В ходе разведки звено газодымозащитной службы обнаружило обгоревшее тело 36-летнего мужчины.

Также пожарные нашли 62-летнюю хозяйку дачи, которую затем госпитализировали в первую городскую больницу.

Сообщается, что сотрудники противопожарной службы извлекли 27-литровый газовый баллон, который находился на чердаке.

Огонь тушили 11 сотрудников ДЧС Павлодарской области, использовали две спецмашины. Причину и ущерб устанавливают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1984670-muzhchina-pogib-vo-vremya-pozhara-na-dache-v-pavlodare/