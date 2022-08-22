Автомобиль загорелся на дороге в Нур-Султане (видео, фото)

Сгоревший автомобиль. Фото: пресс-служба ДЧС Нур-Султана

На одной из улиц в Нур-Султане загорелся автомобиль Volkswagen Passat. Видео очевидцев с места происшествия опубликовали в соцсетях. Пожарные справились с возгоранием, сообщается в официальном Instagram-аккаунте столичного ДЧС.

Кадры с горящим автомобилем были опубликованы в столичных Instagram-пабликах. На видео можно заметить, как открытым пламенем горит передняя часть машины.

Как сообщили представители Департамента по ЧС города Нур-Султана, пожарные подразделения выехали на вызов сегодня в 09:57. Инцидент произошел на пересечении проспекта Кудайбердыулы и улицы Иле.

"По прибытии огнеборцев установлено, что происходит горение двигательного отсека и салона автомобиля марки Volkswagen Passat", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что пожар был полностью потушен в 10:15.

Всего было задействовано 5 человек личного состава и 1 единица техники ДЧС города Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1984235-avtomobil-zagorelsya-na-doroge-v-nur-sultane-video-foto/