Автомобиль загорелся на дороге в Нур-Султане (видео, фото)
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На одной из улиц в Нур-Султане загорелся автомобиль Volkswagen Passat. Видео очевидцев с места происшествия опубликовали в соцсетях. Пожарные справились с возгоранием, сообщается в официальном Instagram-аккаунте столичного ДЧС.
Кадры с горящим автомобилем были опубликованы в столичных Instagram-пабликах. На видео можно заметить, как открытым пламенем горит передняя часть машины.
Как сообщили представители Департамента по ЧС города Нур-Султана, пожарные подразделения выехали на вызов сегодня в 09:57. Инцидент произошел на пересечении проспекта Кудайбердыулы и улицы Иле.
"По прибытии огнеборцев установлено, что происходит горение двигательного отсека и салона автомобиля марки Volkswagen Passat", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что пожар был полностью потушен в 10:15.
Всего было задействовано 5 человек личного состава и 1 единица техники ДЧС города Нур-Султана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1984235-avtomobil-zagorelsya-na-doroge-v-nur-sultane-video-foto/