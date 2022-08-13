Один человек погиб и десятки пострадали на фестивале в Испании

Фестиваль Medusa (2019). Архивное фото: Pablo Gallardo Sanchez / Redferns

В испанском городе Валенсия, где проходил музыкальный фестиваль Medusa, на толпу людей упала часть сцены. В результате один человек погиб, еще по меньшей мере 40 получили ранения.

Как пишет местное издание EFE, инцидент произошел из-за поднявшегося ветра.

На место прибыли несколько машин скорой помощи для оказания помощи пострадавшим, некоторых из них уже отпустили.

К этому часу количество пострадавших насчитывает по меньшей мере 40. Один человек, по тем же данным, погиб – жертвой обстоятельств оказался 22-летний парень.

"Мы полностью опустошены и опечалены тем, что произошло прошлой ночью", – приводит издание слова организаторов фестиваля.

"Руководство Medusa Festival выражает глубокие и искренние соболезнования семьям и друзьям, пострадавшим в результате жутких событий прошлой ночи".

По словам организаторов, фестиваль был приостановлен, а территория – освобождена из соображений безопасности.

Ожидалось, что мероприятие продлится до воскресенья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1983049-odin-chelovek-pogib-i-desyatki-postradali-na-festivale-v-ispanii/