Почти два часа тушили загоревшийся склад с продуктами в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В четверг, 4 августа, вечером в Алматы случился пожар на складе с продуктами питания. ЧП обошлось без жертв и пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС южной столицы.

Как рассказали в ведомстве, пожар случился на улице Муканова в Алмалинском районе, примерно в 21:42.

Первые подразделения огнеборцев прибыли на место ЧП в 21:45. Выяснилось, что загорелся склад с продуктами питания.

В 23:05 пожар был локализован, а в 23:44 – ликвидирован.

"Оперативными действиями сотрудников ДЧС не допущено распространение огня на расположенное поблизости административное здание", – сообщили в ДЧС.

Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров, причина возгорания сейчас устанавливается. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1981871-pochti-dva-chasa-tushili-zagorevshiysya-sklad-s-produktami-v-almaty/