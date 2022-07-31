Свыше 2 тыс. человек погибли из-за жары в Испании за месяц

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Причиной смерти 2064 жителей Испании стала экстремальная жара, зафиксированная в стране в июле текущего года. Такие данные предоставили в Институте здоровья Карлоса III.

Согласно системе мониторинга ежедневной смертности института за тот же период прошлого года смертей от высоких температур было примерно в четыре раза меньше, пишет РИА Новости.

Как показывает статистика, из общего числа смертей 1321 человек был старше 85 лет, еще 470 были в возрасте от 75 до 84 лет, 176 человек были в возрасте от 65 до 74 лет и до 83 человек в возрасте от 45 до 64 лет.

Из-за сильной жары также умерли десять детей в возрасте до 14 лет.

Как выяснили специалисты, за 18 и 19 июля погибло самое большое количество людей за исследуемый период - 184 человека.

Подчеркивается, что в эти дни была зафиксирована температура от 38 до 40 градусов выше нуля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1981051-svyshe-2-tys-chelovek-pogibli-iz-za-zhary-v-ispanii-za-mesyats/