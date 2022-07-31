Дожди, грозы и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

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Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение на территории ряда регионов республики. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

1 августа на западе и юге Абайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный на юге, западе области 15-20 м/с. Кроме того, на юге региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на юге и востоке Восточно-Казахстанской области тоже возможна гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный на юге, востоке области усилится до 15-20 м/с.

В понедельник днем на северо-западе Акмолинской области прогнозируют сильный дождь. На севере, западе, юго-востоке области ожидаются гроза, а днем град. Ветер северный, северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

В первый день августа на севере и востоке Карагандинской области возможна гроза. Ночью на востоке и в центре области будет туман.

1 августа в столице Казахстана ожидается гроза.

Завтра на северо-западе, юго-западе, востоке Западно-Казахстанской области тоже ожидается гроза.

1 августа на севере и в горных районах Туркестанской области возможны гроза и шквал. Ветер северо-западный при грозе порывы достигнут 15-20 м/с. На большей части области все же сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в понедельник на западе, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный при грозе порывы до 15 м/с.

1 августа на большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На юге, востоке области возможна гроза, днем град. Ночью на западе области - туман.

Утром и днем 1 августа на севере и востоке Костанайской области прогнозируется гроза. Ночью и утром на севере области - туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы до 15-20 м/с.

В Павлодарской области днем 1 августа ожидается сильный дождь. Ночью на юге, днем на большей части области вероятна гроза, на востоке области - град и шквал. Ночью в центре области возможен туман. Ветер при грозе усилится до 18 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1981038-dozhdi-grozy-i-silnyy-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/