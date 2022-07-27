Кровля обрушилась на заводе "КазАзота" в Актау

Фото: kazazot.kz

В среду на предприятии "КазАзота", расположенном в городе Актау, обрушилась кровля цеха. Ситуацию прояснили в пресс-службе организации.

По словам очевидцев, в ночь с 24 на 25 июля со стороны АО "КазАзот" донесся сильный грохот, похожий на взрыв. Люди заподозрили, что на предприятии случилась крупная авария, сообщает Lada.kz.

Пресс-служба "КазАзота" пояснила изданию, что на предприятии произошло частичное обрушение кровли крыши здания цеха производства сложных минеральных удобрений (ПСМУ).

"Инцидент произошел 24 июля, в 05:20. Из-за неблагоприятных метеоусловий, а именно – аномальная температура окружающей среды в течение последних двух недель, сильный дождь, а также гроза с сильными порывами ветра, в день инцидента привели к частичному обрушению кровли здания.

Технологическое оборудование не пострадало. Место обследовано аварийно-спасательной службой ТОО "Жалын "Өрт сөндіруші", – объяснили в пресс-службе предприятия.

Опасную зону оградили. Доступ персоналу закрыли.

В "КазАзоте" заверили, что в результате происшествия никто не пострадал. Подчеркивается, что угрозы для жизни и здоровья персонала предприятия и населения нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1980497-krovlya-obrushilas-na-zavode-kazazota-v-aktau/