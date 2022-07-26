Пожарные спасли женщину из лифта в Нур-Султане (видео)

Пожарные спасли женщину из лифта в Нур-Султане. Кадр из видео: пресс-служба МЧС РК

В одном из многоэтажных домов в столице женщина застряла в лифте. Ситуация осложнилась замыканием проводки. Астанчанку спасли пожарные, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сообщение о возгорании лифта в одном из домов по улице Айнаколь в Нур-Султане поступило сегодня, 26 июля. В 15:20 подразделения столичного ДЧС выехали на вызов.

"По прибытию огнеборцев установлено, что произошло короткое замыкание электропроводки без дальнейшего горения, где внутри лифта между 12 и 13 этажами осталась женщина", – объяснили в ведомстве.

Пожарным удалось спасти женщину 1957 года рождения. Отмечается, что позже ей оказали первую медицинскую помощь. Женщина была передана бригаде скорой помощи.

Дочь спасенной астанчанки поблагодарила спасателей за оперативность и оказанную помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1980302-pozharnye-spasli-zhenschinu-iz-lifta-v-nur-sultane-video/