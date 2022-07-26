В горах Алматы вспыхнул пожар, его тушат с помощью вертолетов (видео)

Горы. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В горах Алматы тушат пожар, вспыхнувший накануне. В операции задействуют вертолеты с водосливными устройствами, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Накануне, примерно к 8 часам вечера, в ДЧС Алматы поступило сообщение о загорании сухой травы на склоне горы в ущелье Кимасар Медеуского района.

Согласно отчету ДЧС, на место происшествия было направлено: 100 пожарных, более десятка единиц техники (в том числе вертолеты с водосливными устройствами), конный патруль, 60 инспекторов Иле-Алатауского нацпарка, 18 сотрудников службы спасения и "Казавиалесохраны".

Отмечается, что из-за крутости склона в ночных условиях не было возможности применить пожарную технику и авиацию, в связи с чем к очагу возгорания огнеборцы поднимались пешком.

По прибытии к месту происшествия установлено горение сухой травы отдельными очагами на общей площади 0,06 гектара.

Для тушения использовались ранцевые огнетушители "Ермак", хлопушки и лопаты. Огнеборцы опахали места загорания.

В ДЧС в связи с высокой пожарной опасностью в горно-лесной местности попросили жителей и гостей города Алматы отказаться от использования открытого огня, разведения костров и курения.

"Напоминаем: в соответствии с ч. 3 ст. 367 КРК об АП, нарушение требований пожарной безопасности, совершенное на особо охраняемых природных территориях, влечет привлечение к адмответственности в виде штрафа на физических лиц в размере 100 МРП – от 300 тысяч тенге. В случае наступления серьезных последствий виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности", – добавили в ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1980156-suhostoy-zagorelsya-v-gorah-almaty-ogon-tushat-s-pomoschyu-vertoletov-video/