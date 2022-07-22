Пожар вспыхнул в крупном бизнес-центре Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Алматы на 19-м этаже бизнес-центра "Нурлы Тау", расположенного на проспекте аль-Фараби, вспыхнул пожар, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям южной столицы.

По данным ДЧС, в 19:03 пожарные выехали на место по повышенному рангу вызова.

По прибытии они выяснили, что горел наружный блок кондиционера, после чего огонь перекинулся на балкон (с общей площадью 2 квадратных метра).

Возгорание потушили в кратчайшие сроки. В результате инцидента, как уточнили в ДЧС, никто не пострадал.

Место происшествия. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1979852-pozhar-proizoshel-v-krupnom-biznes-tsentre-almaty/