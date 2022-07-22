Пожар вспыхнул в крупном бизнес-центре Алматы
Опубликовано:
В Алматы на 19-м этаже бизнес-центра "Нурлы Тау", расположенного на проспекте аль-Фараби, вспыхнул пожар, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям южной столицы.
По данным ДЧС, в 19:03 пожарные выехали на место по повышенному рангу вызова.
По прибытии они выяснили, что горел наружный блок кондиционера, после чего огонь перекинулся на балкон (с общей площадью 2 квадратных метра).
Возгорание потушили в кратчайшие сроки. В результате инцидента, как уточнили в ДЧС, никто не пострадал.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1979852-pozhar-proizoshel-v-krupnom-biznes-tsentre-almaty/