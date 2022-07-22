Крупный пожар на складе в Шымкенте тушили более ста человек (фото, видео)

Фото с места происшествия: ДЧС Шымкента

Вчера, 21 июля, в Шымкенте загорелся склад на территории бывшего кирпичного завода. В тушении пожара принимало участие более ста человек, был задействован пожарный поезд. Об этом сообщается на официальной странице городского ДЧС в Instagram.

Сообщение о возгорании в Шымкенте по улице Сайрам Енбекшинского района поступило на пульт "101" в 14:42.

Как установили первые пожарные расчеты, прибывшие на место, на территории бывшего кирпичного завода горело одноэтажное складское здание ТОО "NIK Дистрибьюция". По предварительным данным, на складе хранились ЛДСП, ламинат и бытовая техника.

По данным ДЧС, общая площадь возгорания составила 1800 квадратных метров.

На место пожара прибыло 120 сотрудников и 25 автомобилей пожарной службы города Шымкента, пожарный поезд, бригада филиала Центра медицины катастроф, бригада скорой помощи, 30 сотрудников и 9 автомобилей городского департамента полиции. Также было мобилизовано 7 работников местных исполнительных органов и 7 единиц техники.

Отмечается, что в 17:07 распространение огня удалось остановить. Причины возгорания и размер материального ущерба устанавливаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1979689-krupnyy-pozhar-na-sklade-v-shymkente-tushili-bolee-sta-chelovek-foto-video/