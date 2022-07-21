Асфальт провалился на проезжей части в Караганде

Кадр из видео с места ЧП. Источник: КТК

В Караганде минувшей ночью провалился асфальт. На месте обвала образовалась огромная дыра. Территорию сразу же оцепили, об этом сообщается на сайте КТК.

ЧП произошло минувшей ночью на проезжей части. Аварийный канализационный коллектор образовал дыру глубиной в 3 метра и столько же в ширину.

Движение на дороге в это время было не такое активное, как днем, поэтому обошлось без пострадавших.

На место выехали специалисты коммунальной компании и полицейские, которые оцепили территорию.

Когда воды канализационного коллектора начали размывать землю, неизвестно. По словам рабочих, сетям порядка 60 лет, и они уже давно изношены.

Ситуацию прокомментировали в ТОО "Караганды Су". В компании сообщили, что на место обвала сразу выехала аварийная бригада.

"Сразу же на место выехала бригада ТОО "Караганды су", которая установила ограждающие знаки и всю ночь проводила там дежурства. Сегодня с самого раннего утра бригада ТОО "Караганды су" выполняет аварийные работы по ликвидации возникшей трубопровода с последующим восстановлением участка асфальта", - сообщила пресс-секретарь ТОО "Караганды су" Марина Богдан.

Источник: сайт КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1979625-asfalt-provalilsya-na-proezzhey-chasti-v-karagande/