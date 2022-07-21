Пожар произошел на ТЭЦ в Павлодаре (видео)

Кадр из видео с места ЧП. Источник: pavlodar_city_life

В Павлодаре на ТЭЦ-3 вспыхнул пожар. По данным ДЧС области, на территории предприятия загорелся трансформатор. Видео с места ЧП появилось в социальных сетях.

В соцсетях, в частности, в пабликах ti.pavlo и pavlodar_city_life в Instagram опубликованы кадры, на которых видно, как черный густой дым заполонил территорию вокруг ТЭЦ.

Как сообщает МИА "Казинформ", ссылаясь на ДЧС Павлодарской области, возгорание произошло в 18:25. На территории ТЭЦ-3 загорелся отдельностоящий трансформатор.

На месте происшествия работают 26 сотрудников ДЧС на восьми машинах, три работника центра медицины катастроф и одна единица техники, четыре сотрудника ТОО "Семсер-өртсөндіруші" на одной машине.

"Трансформатор находится вблизи здания турбинного цеха № 3, на данный момент открытого горения нет. Также горят силовые кабели внутри цеха, они находятся под напряжением", - говорится в сообщении ДЧС.

В ведомстве почеркнули, что полного отключения электроснабжения нет, производится поэтапное отключение электроэнергии.

Площадь пожара уточняется.

Ситуацию также прокомментировали в управлении энергетики и ЖКХ, заверив, что ограничений по подаче электрической энергии не будет.

"Пожар практически потушен. Жертв и пострадавших нет. Ограничений по подаче электрической энергии не будет. Станция работает в единой энергосистеме. В случае понижения электроэнергии на ТЭЦ-3, возмещение будет произведено от других энергоисточников. По горячему водоснабжению также не будет ограничений. Сейчас на месте работают сотрудники ДЧС", - заявили в областном управлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1979624-pozhar-proizoshel-na-tets-v-pavlodare-video/