Выбитые стекла и сорванные крыши: последствия урагана в Актюбинской области показали на видео

Последствия урагана. Кадр из видео: instagram.com/gazeta_diapazon

Ураган обрушился на город Шалкар в Актюбинской области минувшим вечером - из-за ветра сорваны крыши с некоторых зданий, а также выбиты стекла на вокзале.

Сильный ветер и пыльная буря прошлись по Шалкару 19 июля около 22:00, передает издание "Диапазон". По словам очевидцев, все началось внезапно. Ураган, как отмечается, был недолгим, однако за это время сразу с нескольких зданий сорвало кровлю.

Как рассказали корреспондентам издания в ДЧС региона, скорость ветра достигала 21 м/с.

По информации ведомства, частично сорвало крыши на школе №2, спорткомплексе "Азамат", на отделе техремонта напротив вокзала и в частном доме. Пострадало и здание вокзала - были выбиты окна.

В городе ведутся восстановительные работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1979350-vybitye-stekla-i-sorvannye-kryshi-posledstviya-uragana-v-aktyubinskoy-oblasti-pokazali-na-video/