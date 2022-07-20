Выбитые стекла и сорванные крыши: последствия урагана в Актюбинской области показали на видео
Опубликовано:
Ураган обрушился на город Шалкар в Актюбинской области минувшим вечером - из-за ветра сорваны крыши с некоторых зданий, а также выбиты стекла на вокзале.
Сильный ветер и пыльная буря прошлись по Шалкару 19 июля около 22:00, передает издание "Диапазон". По словам очевидцев, все началось внезапно. Ураган, как отмечается, был недолгим, однако за это время сразу с нескольких зданий сорвало кровлю.
Как рассказали корреспондентам издания в ДЧС региона, скорость ветра достигала 21 м/с.
По информации ведомства, частично сорвало крыши на школе №2, спорткомплексе "Азамат", на отделе техремонта напротив вокзала и в частном доме. Пострадало и здание вокзала - были выбиты окна.
В городе ведутся восстановительные работы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1979350-vybitye-stekla-i-sorvannye-kryshi-posledstviya-uragana-v-aktyubinskoy-oblasti-pokazali-na-video/