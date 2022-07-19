12-летняя девочка вынесла из огня годовалых близнецов в Шымкенте

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12-летняя девочка вынесла из горящего дома в Шымкенте своих младших братьев-близнецов до приезда спасателей. Пожар произошел поздним вечером в минувшую пятницу. Родители уложили детей спать, а сами отлучились в соседний дом за молоком, передает Otyrar.kz.

Как выяснилось, школьница заметила, что начало гореть кресло в комнате, где спали годовалые близнецы. Попытки потушить огонь не увенчались успехом.

Тогда девочка схватила одного из братьев и отнесла на улицу. Затем вернулась в полыхающий дом и вынесла на руках второго ребенка.

Мария Саворовская вспоминает, что дочь одного за другим вытащила из помещения близнецов.

"Еще потом говорит мне: "Мамочка, извини, я когда братика вытащила, на земле его оставила. Потому что надо было бежать дальше". Я, честно говоря, сама в шоке, она же ребенок, тоже могла испугаться, выбежать. Потом после всего у нее еще долго тряслись ноги, страшно было ей. Но мы детей отвели к соседке, не говорили, что дом сгорел полностью", - рассказывает жительница Шымкента.

Место происшествия. Фото: Otyrar.kz

Пожар потушили до приезда спасателей с помощью соседей. По словам Марии, трагедии удалось избежать только чудом. Она считает, что причиной возгорания могло стать замыкание проводки в кондиционере.

"Мы приехали, увидели, что в окне все полыхает. Стали поливать из шланга, у нас еще бескаркасный бассейн есть - быстро, быстро поливали водой. Сотрудники ДЧС приехали быстро, но уже все потушили к тому времени", - добавила Мария Саворовская.

Неравнодушный житель Шымкента вызвался помочь семье с тремя детьми. Он обеспечил их временным жильем и продуктами. Погорельцы сейчас пытаются восстановить сгоревший дом.

В ДЧС Шымкента корреспонденту NUR.KZ пояснили, что сообщение о пожаре поступило 15 июля в 22.03 часов. Огнеборцы прибыли на место в течение 10 минут, однако до их приезда возгорание было потушено. Причина - короткое замыкание кондиционера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1979147-12-letnyaya-devochka-vynesla-iz-ognya-godovalyh-bliznetsov-v-shymkente/