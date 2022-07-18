Казахстанец снял с крыши горящего здания государственный флаг (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: otyrar.kz

В соцсетях стало популярным видео, снятое в Туркестанской области. На кадрах запечатлен момент, как мужчина забирается на крышу, чтобы спасти флаг Казахстана. Ролик прокомментировали в ДЧС региона, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах опубликованного в социальных сетях видео видно объятое дымом здание, на крыше которого стоит человек. Он снимает флаг Казахстана и скидывает его тем, кто стоит внизу. После чего покидает место событий.

Героем ролика оказался сотрудник Центра занятости населения.

По информации ДЧС Туркестанской области, 17 июля в 13.45 часов в селе Аксукент Сайрамского района по проспекту Астана, 190А в отдельно стоящем одноэтажном здании, где расположен Центр занятости населения и магазин, произошло возгорание крыши на площади 413 кв.м.

Пожар полностью потушили в 16.15 часов. Жертв и пострадавших нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1979014-kazahstanets-snyal-s-kryshi-goryaschego-zdaniya-gosudarstvennyy-flag-video/