Восемь человек за один вечер унесло в Каспийское море

Спасенные мужчины в лодке. Фото: ДЧС Мангистауской области / Lada.kz

Спасатели Мангистауской области за один вечер предотвратили гибель восьми человек. Шестерых из них унесло в открытое море на сапбордах, а двоих – на резиновой лодке.

Первый случай произошел вечером 15 июля напротив жилого массива Приморский в Актау, передает Lada.kz. В море на сапбордах унесло троих человек – двое из них 1991 года рождения, а третий – 1993 года рождения. Они были благополучно спасены.

Позже этим же вечером удалось спасти еще одну троицу на сапбордах – 1975, 2004 и 2008 годов рождения. Это произошло в 1А микрорайоне города. Медики оказали им первую помощь.

Третья же спасательная операция прошла в селе Акшукур Тупкараганского района.

В данном случае двоих человек на надувной лодке унесло далеко от берега. Спасенных мужчин передали работникам Центра скорой медицинской помощи.

Отмечается, что все аварийно-спасательные работы проводились в рамках спасательной акции по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Сапборды. Фото: ДЧС Мангистауской области / Lada.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1978820-vosem-chelovek-za-odin-vecher-uneslo-v-kaspiyskoe-more/