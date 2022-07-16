Восемь человек за один вечер унесло в Каспийское море
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Спасатели Мангистауской области за один вечер предотвратили гибель восьми человек. Шестерых из них унесло в открытое море на сапбордах, а двоих – на резиновой лодке.
Первый случай произошел вечером 15 июля напротив жилого массива Приморский в Актау, передает Lada.kz. В море на сапбордах унесло троих человек – двое из них 1991 года рождения, а третий – 1993 года рождения. Они были благополучно спасены.
Позже этим же вечером удалось спасти еще одну троицу на сапбордах – 1975, 2004 и 2008 годов рождения. Это произошло в 1А микрорайоне города. Медики оказали им первую помощь.
Третья же спасательная операция прошла в селе Акшукур Тупкараганского района.
В данном случае двоих человек на надувной лодке унесло далеко от берега. Спасенных мужчин передали работникам Центра скорой медицинской помощи.
Отмечается, что все аварийно-спасательные работы проводились в рамках спасательной акции по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1978820-vosem-chelovek-za-odin-vecher-uneslo-v-kaspiyskoe-more/