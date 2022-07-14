Больше тысячи породистых овец погибло в степном пожаре в Атырауской области

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Вблизи села Жалгызапан Курмангазинского района Атырауской области разгорелся степной пожар. В огне погибло больше тысячи овец ценной эдильбаевской породы, передает "МИА Казинформ".

Представители районного акимата сообщили, что по предварительным данным пожар начался в России на территории Астраханской области, а позже огонь распространился на территорию Казахстана, в том числе из-за сильного ветра.

Отмечается, что в это время отара овец возвращалась с выпаса и животные попали в эпицентр огня.

Сгорело 1039 голов овец эдильбаевской породы – улучшенной породы казахских курдючных овец. Почти все погибшие животные принадлежали ТОО "Овцеплеменной завод "Суюндук".

По данным Департамента по ЧС Атырауской области, пожар тушили жители сел Суюндук и Жалгызапан. Люди при пожаре не пострадали.

Подчеркивается, что в Суюндукском сельском округе это третий степной пожар за последнее время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1978543-bolshe-tysyachi-porodistyh-ovets-pogiblo-v-stepnom-pozhare-v-atyrauskoy-oblasti/