Пожар на мосту "Архар" в Нур-Султане сняли на видео

Кадр из видео: Telegram-канал Astanovka98

Астанчане сняли на видео пожар на левобережье Нур-Султана. Предварительно, загорелся электрический кабель на мосту "Архар", передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры с горящего моста опубликовал Telegram-канал Astanovka98.

В Департамент по ЧС Нур-Султана сообщили, что в четверг, 14 июля, в 16:27 пожарные подразделения ДЧС выехали на поступивший вызов.

"По прибытии было установлено, что по улице Сарайшык на опорах моста "Архар" происходит горение силового кабеля на площади 40 п.м", - говорится в сообщении департамента.

На место были вызваны сотрудники Акмолинской распределительной электросетевой компании для работы по обесточиванию электрических кабелей.

"После огнеборцы оперативно приступили к ликвидации возгорания. Пожар локализован в 17:54 и ликвидирован в 18:05. Жертв и пострадавших нет", - заключили в ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1978515-pozhar-na-mostu-arhar-v-nur-sultane-snyali-na-video/