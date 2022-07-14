19 человек пострадали от лесных пожаров в Турции
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Глава министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил в своем Twitter-аккаунте, что 19 человек в стране пострадали от лесных пожаров в провинции Мугла.
Лесные пожары были зафиксированы в городе Датча в провинции Мугла, которая расположена на полуострове Решадие.
"К сожалению, лесной пожар в Датча, [в провинции] Мугла продолжается. На данный момент в результате инцидента пострадали 19 человек. Девять человек продолжают лечение, еще девять были выписаны, и один человек не нуждался в лечении. 84 медицинских работника дежурят в 18 машинах скорой помощи", - написал Коджа.
Тем временем от лесных пожаров, возникших в результате рекордной жары, пострадала Франция. В одном из городов уже выгорело 600 гектаров лесного массива.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1978375-19-chelovek-postradali-ot-lesnyh-pozharov-v-turtsii/