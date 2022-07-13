Сель сошел на трассу в Алматинской области. Происшествие сняли на видео

Фото с места событий: ДЧС Алматинской области

Накануне в Уйгурском районе Алматинской области из-за сильного дождя на 12 километре автодороги республиканского значения "Аксай – Шонжы" произошел сход грязекаменной массы, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС региона.

В связи с селем на этом участке автодороги проезд осуществлялся по одной полос. По информации сотрудников ДЧС, общий объем грязекаменной массы составил предварительно 10 кубических метров.

Кроме того, на 18-м и 19-м километрах автодороги произошли переливы через дорожное полотно, а на 18-м километре случился частичный размыв дороги.

Как заявили в ДЧС, на указанных участках трассы были выставлены посты и установлены дорожные знаки. А специалисты провели ремонтно-восстановительные работы: сегодня, 13 июля, в 9 утра восстановительные работы были завершены. Проезд восстановлен.

По данным ведомства, жертв и пострадавших в результате схода селя нет.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1978280-sel-soshel-na-trassu-v-almatinskoy-oblasti-proisshestvie-snyali-na-video/