Ураган сорвал крышу школы и разнес ее в щепки на севере Казахстана (видео)

Кадр из видео: instagram.com/skopetro

Ураганный ветер обрушился на один из районов Северо-Казахстанской области - местные жители сняли на видео бушующую стихию. В результате непогоды пострадало здание школы.

Видеоролик опубликовал Instagram-паблик skopetro.

На кадрах видно, что сильный ветер сорвал с одного из зданий крышу - деревянный настил буквально превратился в щепки.

Как выяснило издание Sputnik Казахстан, пострадало здание школы.

"11 июля в 15 часов в результате сильного порывистого ветра повреждена кровля КГУ "Чермошнянская средняя школа" Тайыншинского района. Площадь повреждения составила более 924 квадратных метров. Пострадавших в результате урагана нет", - прокомментировали ЧП в пресс-службе областного управления образования.

Отмечается, что в здании в этот момент никого не было, поскольку воспитанники мини-центра находятся на летнем оздоровлении, учащиеся - на летних каникулах, а педагоги и работники - в отпуске.

В управлении добавили, что капитальный ремонт, в том числе ремонт крыши и замена отопительной системы, в школе были проведены в 2008 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1978163-uragan-sorval-kryshu-shkoly-i-raznes-ee-v-schepki-na-severe-kazahstana-video/