Корова напала на людей в Костанае: есть пострадавшие (видео)

Кадр из видео. Источник: kostanay_news

В центре Костаная корова сбила с ног нескольких человек. Они получили различные травмы. Видео с места инцидента появились в социальных сетях.

Видео с напуганной коровой, кидающейся на людей, появилось сегодня в социальных сетях. В частности, один из роликов опубликован в паблике kostanay_news в Instagram.

На кадрах видно, как животное бегает по городу, в какой-то момент корова сбивает с ног человека, стоявшего рядом с полицейской машиной.

Как сообщает "Казинформ", ссылаясь на пресс-службу областного управления здравоохранения, всего от действий коровы пострадали три человека.

"Трое пострадавших. Два перелома и один ушиб. Мужчина получил перелом бедра, еще одна пострадавшая с переломом лучевой кости и у другой - ушибы", - сообщили в упрздраве.

Между тем, как сообщается на сайте газеты "Костанайские новости", ближе к вечеру животное все же поймали. Полицейским удалось загнать ее на задний двор местного университета, где ее с трудом погрузили в машину.

Как рассказали полицейские, животное в общем пробежало как минимум полгорода.

Выяснилось, что это была корова аулиекольской породы, а вела она себя так потому, что была напугана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1977946-korova-napala-na-lyudey-v-kostanae-video/