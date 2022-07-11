Четырех человек и кошку спасли от огня в Алтае (видео)

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Вечером в минувшее воскресенье пожар произошел в одном из жилых домов по улице Бочарникова в Алтае, сообщается в официальном Instagram ДЧС ВКО.

Сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире, расположенной на первом этаже двухэтажного жилого дома, поступило на пульт диспетчера в 20:29.

Выяснилось, что в помещении спальни горели деревянные конструкции мебели и личные вещи - площадь составила 7 квадратных метров. Из-за пожара произошло сильное задымление подъезда и соседних квартир.

Жильцы дома не могли самостоятельно выбраться из него.

Звеном газодымозащитной службы спасены 4 человека, из квартир второго этажа. Людей вывели при помощи специальных спасательных масок. Также спасатели заметили кошку, которая сидела на окне второго этажа. Животное тоже спасли из задымленной квартиры.

Предполагается, что причиной пожара стало неаккуратное обращение с огнем.

Гражданам напомнили о необходимости соблюдения мер противопожарной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1977857-chetyreh-chelovek-i-koshku-spasli-ot-ognya-v-altae-video/