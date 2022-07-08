Ураган сорвал крыши с домов и оборвал линии электропередачи в Акмолинской области

Последствия урагана. Кадр из видео: телеканал КТК

Сильный ураган прошел по территории Акмолинской области. Порывы ветра сорвали крыши с порядка десяти зданий и повредили линии электропередачи, передает сайт телеканала КТК.

Указывается, что в Зерендинском районе порывы ветра достигали 23 метров в секунду.

Буря началась днем и всего за 10 минут разметала заборы и хозяйственные постройки местных жителей. Сильного ветра не выдержали и крыши около 10 частных домов.

Кроме того, непогода привела к обрыву линий электропередачи, из-за чего порядка 300 абонентов сразу в трех аулах остались без света.

К счастью, в результате урагана обошлось без жертв.

"Произошло обрушение кровли восьми жилых частных домов общей площадью около 300 квадратных метров, а также обрушение линий электропередачи. В села Акадыр, Енбек-Бирлик и Уялы прекращена электроподача.

В данное время работает ремонтная бригада. Специальная комиссия местных исполнительных органов будет принимать решение по компенсации владельцам частных домов", - сообщил журналистам замначальника ДЧС Акмолинской области Кайрат Касым.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1977673-uragan-sorval-kryshi-s-domov-i-oborval-linii-elektroperedachi-v-akmolinskoy-oblasti/