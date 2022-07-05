Посольство России в Кыргызстане проверяют саперы из-за сообщения о бомбе

Милиция возле посольства России в Кыргызстане. Фото: 24.kg

Кыргызские саперы проверяют сообщение о заложенной в российском посольстве в Бишкеке бомбе. Сотрудники диппредставительства были выведены, передает 24.kg со ссылкой на источники.

Как пишет издание, анонимный сигнал о заложенном взрывном устройстве в посольстве России в Кыргызстане поступил в милицию примерно в 11:00. На место сразу же прибыли сотрудники правоохранительных органов и ГКНБ. В здании работают саперы.

Отмечается, что территория посольства оцеплена. Сотрудников диппредставительства эвакуировали из здания. Перекрыто движение для пешеходов на проспекте Чингиза Айтматова от улицы Токтогула до Киевской, при этом дорожное движение не перекрывалось.

Чуть позже стало известно, что после проверки информация о бомбе не подтвердилась.

В октябре прошлого года неизвестные сообщили о бомбе в посольстве Беларуси в Казахстане и ряде других стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1977025-posolstvo-rossii-v-kyrgyzstane-proveryayut-sapery-iz-za-soobscheniya-o-bombe/