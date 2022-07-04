Тысячи жителей Сиднея покинули свои дома из-за наводнения

Затопленный район в Сиднее. Фото: Twitter/Gavin Coote

Сильные проливные дожди поспособствовали тому, что ряд районов австралийского Сиднея были затоплены. Тысячи жителей региона были вынуждены эвакуироваться, передает DW.

Эвакуация состоялась 3 июля. Сильные проливные дожди вызвали подъем уровня в водоемах и разлив рек.

Плотина Уоррагамба, что расположена в западной части Сиднея, как утверждают австралийские специалисты, не выдержала увеличения уровня воды из-за продолжительных осадков.

Власти Сиднея обозначили сложившуюся ситуацию как опасную для жизни людей. Поэтому жителям города и его окрестностей было приказано уходить в более безопасное место. Открыты эвакуационные центры.

Также сообщается, что за минувшие сутки экстренные службы провели более 100 спасательных операций.

Тем временем выпавший за это время объем осадков в Сиднее составил почти половину среднегодового показателя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1976869-tysyachi-zhiteley-sidneya-pokinuli-svoi-doma-iz-za-navodneniya/