Густой черный дым окутал район Алматы из-за пожара возле СТО (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_press

В соцсетях появилось видео, снятое в Алматы, на котором заметен столб густого дыма. В городском департаменте по ЧС сообщили, что горели автомобильные покрышки, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео разместили в одном из Instagram-пабликов.

Автор видео из окна автомобиля снял дым от пожара в Алатауском районе Алматы. На записи слышен комментарий о том, что якобы горит СТО.

В ДЧС города объяснили произошедшее.

Сообщение о пожаре поступило на пульт "101" сегодня, 4 июля, в 12:32. Вблизи автосервиса на улице Ырысты, 46/2, произошло возгорание мусора и старых автопокрышек на общей площади 35 квадратных метров.

Отмечается, что пожарные подразделения, дежурившие рядом, прибыли на место за несколько минут.

Распространение огня остановили в 12:50, а полностью пожар потушили в 12:57.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1976865-chernyy-dym-okutal-rayon-almaty-iz-za-pozhara-vozle-sto-video/