Жители Якутии засняли на видео мощный ураган

Разрушительный ураган в якутском селе. Кадр из видео: Twitter/Актуальная Россия

В селе Усть-Алданского улуса в Якутии в результате обрушения мощного ураганного ветра были снесены декорации для спортивных игр. Среди пострадавших числятся дети.

Как пишет Telegram-канал 112, инцидент произошел в селе Борогонцы. В результате разрушительного урагана были снесены декорации мероприятия. Пострадали 18 человек, среди которых трое детей. Все они были доставлены в местную больницу.

Новость о пострадавших подтвердил глава города Айсен Николаев.

"Вследствие ураганного ветра в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса произошло разрушение конструкций экрана и декораций для Спортивных игр. При этом пострадали 18 человек, в том числе 3 ребенка. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram.

Восстановительные работы в селе после природного бедствия уже начались.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1976862-zhiteli-yakutii-zasnyali-na-video-moschnyy-uragan/