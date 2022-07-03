Троих парней спасли на Капшагае

Фото: ДЧС Алматинской области

На Капшагайском водохранилище спасатели спасли трех мужчин, одного из которых унесло на надувном матрасе от берега, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Как рассказали в областном департаменте по ЧС, 1 июля во второй половине дня при проведении патрулирования городского пляжа №6 на Капшагайском водохранилище на расстоянии 250 метров от берега спасателями был спасен 25-летний мужчина. Молодого человека унесло на надувном матрасе от берега.

"На городском пляже №7 на расстоянии 400 метров от берега также спасателями были спасены еще двое мужчин – у первого в воде свело судорогой ногу, второй не рассчитал свои силы, запаниковал и начал тонуть", – рассказали спасатели.

Всех троих мужчин спасатели благополучно эвакуировали на берег. С ними была проведена разъяснительная беседа о правилах безопасности на воде и о последствиях нахождения воде без спасательного жилета.

В ДЧС Алматинской области призывали граждан соблюдать все меры безопасности на воде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1976727-troih-parney-spasli-na-kapshagae/