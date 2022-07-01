Сельчане в ВКО забили тревогу из-за частых нападений медведей на пасеки и скот

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В последнее время в ВКО участились случаи нападения диких медведей на пасеки и домашний скот местных жителей. Сельчане беспокоятся за свою безопасность.

В Восточно-Казахстанской области растет популяция диких медведей, передает телеканал "Хабар 24". Сейчас, по подсчетам экспертов, в области водится 3021 особь.

Отмечается, что только за июнь эти звери четыре раза нападали на пасеки у села Степного, а также наведывались к жителям Топихи. По оставленным следам специалисты определили, что это молодые животные, ориентировочно, годовалые самцы.

Эксперты отмечают, что территории в медвежьем мире строго распределены, а потому медвежатам приходится искать свои наделы. При этом, как добавили в Усть-Каменогорском лесничестве, это не они проникают на земли человека, а мы сами все больше вторгаемся в дикую природу.

Жители региона, пострадавшие от набегов диких медведей, беспокоятся не только за свое имущество, но и за безопасность: медведи быстро привыкают к комфортным условиям, от которых их потом трудно отучить.

Люди переживают, что не смогут противостоять косолапым, ведь закон не на их стороне.

"Это уголовная ответственность. В данный момент пасеканты, все люди – беззащитны. То есть они, как в Америке, не имеют право, защищая свою собственность, убить, хоть медведя, хоть другое животное", – отметил охотовед лесного хозяйства города Усть-Каменогорска Сергей Осинцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1976479-selchane-v-vko-zabili-trevogu-iz-za-chastyh-napadeniy-medvedey-na-paseki-i-skot/